انت الان تتابع خبر بحضور 180 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته الرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الاعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤) من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الأول.وبحسب البيان، فقد بلغ عدد الحضور 180 نائباً.

وخلال الجلسة، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لأعضاء بالمجلس. كما أعلن رئيس مجلس النواب، استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية بشأن الاتفاقية المائية مع الجارة تركيا خلال الأسبوع المقبل.