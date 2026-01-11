رشوان توفيق: ياسمين عبدالعزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا

أشاد الفنان رشوان توفيق بالنجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها واحدة من أكثر الفنانات تميزًا وموهبة فى جيلها، واصفًا إياها بـ ابنته على المستويين الإنسانى والفنى، لما يجمعهما من علاقة طويلة منذ بداياتها الأولى.

وقال رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدى على قناة الشمس، إن ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة فريدة من نوعها، مضيفًا: ياسمين رائعة ومتميزة، وبنتى وموهبة من أروع ما يمكن.

وأكد رشوان توفيق أن ياسمين عبد العزيز مثال للالتزام والتهذيب داخل الوسط الفنى، موضحًا: ياسمين مهذبة، ومشوفتش يوم قالت لفظ خارج، ومش فاهم ليه بينتقدوها.

وأضاف أنه لم يرَ منها أى تصرف مسيء طوال سنوات معرفته بها، سواء على المستوى المهنى أو الشخصى.

وتحدث الفنان القدير عن النجاح الكبير الذى حققه آخر أعمالها الدرامية، مشيرًا إلى أن عرض المسلسل على جميع القنوات يُعد دليلًا واضحًا على تميّز العمل ونجاحه جماهيريًا، قائلًا: كون إن كل القنوات أخدت المسلسل، ده دليل إن العمل كان متميز والنجمة كانت رائعة.

واستطرد حديثه بالتأكيد على أن علاقته بياسمين عبد العزيز تعود إلى طفولتها، حيث شاركته العمل وهى فى سن 13 عامًا، واصفًا إياها بأنها لا تزال حتى اليوم «مهذبة، جميلة، وصاحبة موهبة حقيقية».

ووجّه رشوان نصيحة مباشرة لياسمين، مطالبًا إياها بعدم الالتفات إلى الانتقادات، قائلًا: «حطى الكلام والانتقادات تحت رجلك»، مؤكدًا أن الهجوم غالبًا ما يكون دليلًا على النجاح، وأن الفنان الحقيقى يُقاس تأثيره بما يقدمه من أعمال وبمحبة الجمهور له، وليس بما يُقال عنه.

واختتم رشوان توفيق حديثه بالتأكيد على ثقته الكاملة فى ياسمين عبد العزيز، متمنيًا لها مزيدًا من النجاح والتألق، مشددًا على أنها قادرة على تجاوز أى ضغوط، والاستمرار فى تقديم أعمال تليق بتاريخها الفنى ومحبة جمهورها الكبير.

