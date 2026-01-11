خالد سلك: الشعب الإيراني يستحق الخلاص… ونظام الملالي دعم التطرف في السودان منذ عقود

أعرب القيادي في تحالف صمود ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف عن تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني في سعيه للحرية، مؤكداً أن الإيرانيين “شعب عريق ومثقف يستحق الخلاص من نظام الملالي الذي يحكم البلاد منذ 1979”.

وقال خالد، في تصريح لافت، إن السودانيين يعرفون جيداً ما يعنيه أن تحكمهم جماعات إسلاموية تستخدم الدين كوسيلة للهيمنة السياسية والقمع، مضيفاً: “عشنا ثلاثين عاماً تحت نظام الإنقاذ، ولا نزال نرزح تحت تبعاته حرباً وتهجيراً وإجراماً بلا حدود”.

واتهم خالد نظام الملالي في إيران بالوقوف خلف تمكين الجماعات المتطرفة في السودان، قائلاً إن طهران كانت “اليد التي تعين هذه الجماعات وتمكنها من أدوات القهر والإذلال ضد شعب متنوع لا يجمعه سوى الاعتدال والتعددية”، سواء في عهد نظام الإنقاذ أو في “نسخته الأخيرة في بورتسودان الآن”.

وأبدى خالد دعمه لـ”ثورة الشعب الإيراني السلمية”، مشيراً إلى أن انتصارها “لن يكون خيراً لإيران وحدها، بل للمنطقة كلها التي عانت من النشاط الإرهابي الهدام لنظام الملالي”. وختم بأن سقوط ذلك النظام سيكون “فاتحة عصر جديد عنوانه السلام ونبذ التطرف والتعاون والازدهار”.

