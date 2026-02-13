كم رسوم الشهادة الصحية 2026؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - كم رسوم الشهادة الصحية؟ وما هي طريقة استخراج الشهادة الصحية في السعودية؟ تفرض المملكة العربية السعودية على العديد من المواطنين العاملين في العديد من الجهات والأماكن الحصول على الشهادة الصحية، حيث سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز الرسوم المستحقة للحصول على الشهادة الصحية.

كم رسوم الشهادة الصحية

تعد الشهادة الصحية من أهم الأوراق التي يجب تقديمها في جهة العمل، وتصل رسوم استخراج الشهادة الصحية في السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين 60 ريال سعودي، وتظل الرسوم ثابتة ولا تتأثر بالمؤسسة أو المنشأة التي يعمل بها العامل.

طريقة استخراج الشهادة الصحية في السعودية

في عرض كم رسوم الشهادة الصحية، سوف نعرض طريقة الحصول على الشهادة الصحية والتي تتمثل في الآتي:

الدخول لموقع منصة بلدي “من هنا“. النقر على رمز القائمة الرئيسية. النقر فوق أيقونة إصدار شَهادة صحية. بعد ذلك الدخول إلى أيقونة بدء الخدمة. إدخال بيانات مقدم الطلب وهي اسم مقدم الطلب، رقم جوال مقدم الطلب. النقر على أيقونة تحقق. كتابة رمز التحقق المرسل على رقم الجوال. تحديد صفة مقدم الطلب إن كان عن نفسه أو مالك منشأة أو مفوض. النقر على أيقونة استعراض. يجب التأكد من صحة البيانات. ثم النقر على إرسال الطلب. تحديد بيانات الطلب من خلال تحديد الموقع الجغرافي للمحل. كتابة بيانات العامل وهي رقم الهوية، نوع الهوية، تاريخ الميلاد. ثم النقر على التحقق. التأكد من صحة المعلومات. الضغط على التالي. يجب الموافقة على الإقرار. الضغط على إرسال الطلب. يتم تسجيل الطلب بنجاح بقائمة طلباتي. يجب زيارة أقرب مركز صحي لإجراء الفحوص والتحاليل.

شروط استخراج الشهادة الصحية

توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم استخراج الشهادة الصحية والتي تتمثل في النقاط الآتية:

يجب أن يعمل الشخص في منشأة مرخصة تكون من ضمن المنشآت التي تحتاج استخراج شهادة صحية.

ألا يقل عمره 18 عامًا.

اجتياز اختبار التثقيف الصحي.

أن يكون لائق من الناحية الصحية ويتبين من خلال التقرير الطبي الذي يقدمه من أحد الجهات المعتمدة عند الوزارة.

يجب أن يخضع العامل إلى برنامج التثقيف الصحي الذي تقدمه الدولة كل 3 سنوات.

تسديد الرسوم الخاصة بالشهادة الصحية.

أماكن استخراج الشهادة الصحية في السعودية

يمكن للموظف أو العامل الحصول على الشهادة الصحية في السعودية من خلال العديد من الأماكن التي منها الآتي:

مكاتب الخدمة الذاتية.

قنوات تقديم الخدمة.

البوابة الإلكترونية.

المكتب الهندسي.

البلديات الفرعية.

تعتبر الشهادة الصحية واحدة من أهم المستندات التي يجب توافرها ضمن الأوراق والمستندات التي تقدم في أي جهة عمل من قبل الفرد مثل المطاعم وشركات الأغذية لإثبات الخلو من الأمراض.