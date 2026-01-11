تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لطفلتان يمنيتان, حظي بتفاعل واسع ومشاهدات واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ترجمت طفلة يمنية, بمساعدة صديقتها الأغنية السودانية, الترند “بقى ليك بمبي” إلى لهجة بلادهم اليمنية. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أشاد باجتهاد الطفلتان, في ترجمة كلمات الأغنية التي تبدو صعبة بسبب صياغتها باللهجة العامية السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلتان يمنيتان تترجمان الأغنية السودانية الترند “بقى ليك بمبي” باللهجة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.