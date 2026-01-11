بالصور والفيديو.. قائد الهلال “الغربال” يثير الجدل بعد ظهوره في إعلان الزي الجديد وهو يرقص على أنغام (عومي يا بطة) ويرتدي “سلسلة” وجمهور النادي يصف الإعلان بالهابط والسقطة الأخلاقية

أثار المركز الإعلامي لنادي الهلال السوداني, غضب المئات من أنصار ومشجعي الفريق, وذلك بعد نشره إعلان القميص الجديد للفريق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن نادي الهلال, عن قميصه الجديد بمقطع فيديو لقائد الفريق محمد عبد الرحمن “الغربال”.

الغربال, ظهر في فيديو الإعلان وهو يرتدي قميص الفريق الجديد ويضع “سلسلة” على رقبته مع فاصل من الرقص على أنغام أغنية “الراب”, الشهيرة “عومي يا بطة”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد هاجمت جماهير النادي, قائد الفريق والمركز الإعلامي للنادي ووصفت طريقة الإعلان بالهابطة.

صفحة محبي نادي الهلال, على فيسبوك, نشرت صور من الإعلان وكتبت عليه: (سقطة أخلاقية غير مسبوقة لصفحة المركز الإعلامي لنادي الهلال للتربية.

بعد ايام قليلة من الفيديو الفاضح الذي ظهر فيه قائد الهلال محمد عبد الرحمن رفقة عدد من اللاعبين في أوضاع مشبوهة في حفلة خاصة.

اليوم الصفحة الرسمية للنادي تنشر بكل أسف مقطع فيديو هابط لكابتن الهلال مرتدياً سلسال و مؤدياً لعدة رقصات و وضعيات هابطة جداً أثارت استياءً بالغاً في الأوساط الرياضية بصفة عامة و لدى شعب الهلال بصفة خاصة وسط مطالبات بحذف المقطع الكارثي و الذي يتعارض بصورة أساسية مع بنود عديدة داخل النظام الأساسي لنادي الهلال للتربية.).

