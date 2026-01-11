شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تشكو من “برد” القاهرة وتسخر من نفسها بسبب زيادة وزنها: (صرت أشبه “تلتبيز” سبيستون والدب القطبي وقلت لأولادي زول سمين يعني ما يلبس ملابس برد؟)

كشفت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, عن معاناتها من انخفاض درجات الحرارة في العاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شكت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, من “برد” القاهرة, وذلك خلال بث مباشر لها مع جمهورها, عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سخرت “القلعة”, من نفسها بسبب زيادة وزنها وقالت: (صرت أشبه “تلتبيز” سبيستون والدب القطبي وقلت لأولادي زول سمين يعني ما يلبس ملابس برد؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

