شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. رجال يضعون “رزم” من أموال “النقطة” على رأس المطربة فهيمة عبد الله وشاعر يهاجمهم بقصيدة قوية

أثار رجال سودانيون, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي خاص أحيته المطربة فهيمة عبد الله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الرجال قاموا بتقليعة جديدة في “النقطة”, حيث قاموا بوضع “رزم”, من الأموال على رأس المطربة بدلاً من تشتيتها كما كان يحدث في السابق.

تصرف الرجال أثار غضب المتابعين للمقطع, وقام شاعر بمهاجمتهم بقصيدة قوية انتقد فيها تصرفهم وإهدارهم للمال الذي وصفه بالنعمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)