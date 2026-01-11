أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين

ابوظبي - سيف اليزيد - استهدفت أوكرانيا، خلال الليل، ثلاث منصات حفر في بحر قزوين مملوكة لشركة النفط الروسية الكبرى «لوك أويل».

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر قناتها على «تليجرام»، إن منصات «في. فيلانوفـسكي» و«يوري كورشاجين» و«فاليري جرايفه» تعرضت لإصابات مباشرة، مضيفة أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

وكانت هذه المنشآت قد تعرضت للاستهداف عدة مرات من جانب أوكرانيا خلال شهر ديسمبر الماضي.

ووفقاً لمسؤولين أوكرانيين، جاءت هذه الهجمات بعد أن قصفت روسيا أوكرانيا بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ خلال الليل وحتى فجر الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في العاصمة كييف.