اخبار العالم

90 قتيلاً حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية بأميركا

0 نشر
0 تبليغ

90 قتيلاً حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية بأميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - ميسيسيبي (وام)

لقي نحو 90 شخصاً حتفهم حتى الآن في المناطق المتأثرة بالبرد القارس الذي شهدته الولايات المتحدة الأميركية من ولاية تكساس وحتى نيو جيرسي، حسبما ذكرته وسائل الإعلام نقلاً عن السلطات المحلية. وقالت السلطات: إن نحو نصف الوفيات في ولايات تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا، مشيرة إلى أن بعض الوفيات تعود إلى انخفاض حرارة الجسم، مع الاشتباه في أن حالات وفاة أخرى مرتبطة بالتعرض لغاز أول أكسيد الكربون.
ويخشى السكان من حدوث عاصفة أخرى تلوح في الأفق على الساحل الشرقي، حيث استعد السكان لرياح قريبة من قوة الإعصار وثلوج غزيرة وفيضانات محتملة بعد أسوأ عاصفة شتوية تشهدها الولاية منذ عام 1994.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا