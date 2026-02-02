العراق.. البرلمان يؤجل انعقاد جلسته المقررة لانتخاب رئيس البلاد للمرة الثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أرجأ مجلس النواب العراقي انعقاد جلسته المقررة، أمس، لانتخاب رئيس البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية «واع».

ونقلت الوكالة عن بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن «المجلس قرر تأجيل انعقاد جلسته»، مشيرة إلى أنه «استناداً إلى المادة 50 من الدستور، أدى بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائباً في مجلس النواب». وكان من المقرر أن يعقد المجلس ثانية جلساته لانتخاب الرئيس، بعد تأجيل جلسة سابقة، الثلاثاء الماضي، لإتاحة الوقت لـ«مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق» بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفقاً لرئيس المجلس، هيبت الحلبوسي. ويتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، عملاً بقرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لسنة 2022 المفسّر للمادة 70 من الدستور.

ويجرى التصويت في الجلسة عبر الاقتراع السري المباشر، ويشترط في الجولة الأولى حصول أحد المرشحين على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس للفوز بالمنصب، وفي حال عدم تحقق ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى أصواتاً في جولة ثانية، ويحسم المنصب لصالح من ينال العدد الأكبر من الأصوات.

ورغم العرف السياسي الذي يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، لا يزال الانقسام قائماً بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، مما يعني دخول الجلسة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.

ومن أصل 44 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم، أعلنت رئاسة مجلس النواب أن 15 مرشحاً فقط تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، فيما أضافت المحكمة 4 آخرين بعد طعن المتضررين ليكون العدد النهائي 19.