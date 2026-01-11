تصدرت لقطات لشاب سوداني, مع رئيس نادي ريال مدري, الإسباني, فلورنتينو بيريز وأعضاء من مجلس الإدارة, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استقبل رئيس النادي الملكي, الشاب السوداني, الرشيد تاج السر, بالمملكة العربية السعودية. وأظهر مقطع فيديو, بيريز, وهو يستقبل الرشيد تاج السر, رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد الرسمية بالسودان, بالأحضان, مع عناق حار. وقام رئيس الميرنغي, بإهداء الشاب السوداني, علم نادي ريال مدريد, في حضور سولاري, وبوتراغينيو, وذلك ضمن فعاليات كلاسيكو اليوم في نهائي السوبر الإسباني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس نادي ريال مدريد الإسباني “بيريز” يستقبل شاب سوداني بالأحضان ويعانقه في لقطة فريدة تعرف على التفاصل كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.