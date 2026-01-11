كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل للتعاون النووي مع أمريكا

ذكرت وزارة الخارجية بجمهورية كوريا، أن البلاد شكلت فريق عمل مشتركًا بين الأجهزة للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة ‌الوقود النووي للأغراض ‌السلمية.

وقالت: “إن التعاون في مجال الطاقة النووية جزء من اتفاق واسع النطاق اتفق عليه البلدان ‌في نوفمبر الماضي، وتضمن أيضًا تخفيضات للرسوم الجمركية الأمريكية”.

جريدة المدينة