عادت المذيعة السودانية, المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها تسابيح مبارك خاطر, لإثارة الجدل بإطلالة وصفها المتابعون بالمثيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, التي أعلنت دعمها لحكومة “تأسيس”, حاضنة الدعم السريع, قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك. https://www.facebook.com/share/r/1DbjeRnw5k/ وظهرت تسابيح خاطر, وهي تستعرض جمالها بفستان أخضر مثير, وتستعرض على أنغام أغنية الفنان ماجد المهندس, التي يقول في مطلعها: (يلعن الشوق خلاك ذبلان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل “تسابيح خاطر” تعود لإثارة الجدل بفستان أخضر مثير وتستعرض على أنغام (يلعن الشوق خلاك ذبلان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.