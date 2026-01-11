انت الان تتابع خبر الجلسة الرابعة لمجلس النواب.. ارتفاع عدد الحضور إلى 222 نائباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الرابعة برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، أن الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.صوّت المجلس على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من أعضاء المجلس الجدد (أشواق الجاف وجهاد العبادي) لمباشرة مهامهم التشريعية.

ملف المياه: أعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المائية المبرمة مع الجارة تركيا.

الإيرادات غير النفطية: استكمل مجلس النواب مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ومدير عام الهيئة العامة للكمارك.