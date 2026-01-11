انت الان تتابع خبر الأسبوع المقبل.. البرلمان يستضيف وزيري الخارجية والموارد المائية لبحث الاتفاقية المائية مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.

وفي خطوة تُعد الأبرز منذ عقود في مسار العلاقات العراقية – التركية، كان الجانبان قد وقّعا في نهاية العام الماضي 2025 اتفاقاً مائياً استراتيجياً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة بغداد، بهدف تنظيم الحصص المائية وضمان الإدارة المشتركة للموارد المائية بين البلدين.

