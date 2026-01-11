انت الان تتابع خبر بحضور الجهات المعنية.. البرلمان يستكمل مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس استكمل مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب حيدر علي حسين ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم.وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الرابعة برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، أن الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.

أبرز مجريات الجلسة:

اليمين الدستورية: صوّت المجلس على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من أعضاء المجلس الجدد (أشواق الجاف وجهاد العبادي) لمباشرة مهامهم التشريعية.

ملف المياه: أعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المائية المبرمة مع الجارة تركيا.

