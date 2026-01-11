اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يؤكد ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في العراق

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجهاز التنفيذي الجديد لهيأة الإعلام والاتصالات بليغ مثقال ابو كلل، وبارك له تسنمه منصبه الجديد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية الدور المهم للهيأة في تنظيم العمل الإعلامي، واستثمار قطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة".

وأشار الى "ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في العراق، وابراز صورته الحقيقية لترسيخ الهوية الوطنية ودعم الأمن والاستقرار وفرص التنمية المستدامة في البلاد".

