رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي يزورون متحف زايد الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يرافقه أعضاء المجلس، والأمين العام، والأمناء العامين المساعدين، متحف زايد الوطني، في جزيرة السعديات بأبوظبي وذلك في إطار الاطلاع على المرافق الثقافية والوطنية التي تجسد سيرة وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الريادي في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد غباش خلال الزيارة أن متحف زايد الوطني يمثل صرحًا وطنيًا وثقافيًا شامخًا، يوثق مسيرة قائد استثنائي، ويجسد القيم الإنسانية والحضارية التي قامت عليها دولة الإمارات، مشيرًا إلى أهمية دور المتحف في دعم المسيرة الثقافية والمعرفية، وتعزيز التواصل بين الماضي والحاضر، واستشراف المستقبل.

وقال معاليه ، نقفُ اليومَ في متحفِ زايد ، إجلالًا واحتراما، أمام مسيرةِ تاريخٍ وأمامَ ذاكرة وطنٍ شيّده وأقام دعائمه وأركانه الأبُ المؤسِس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويُكمّلُ مسيرته في العطاءِ والازدهار والرقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله".

وقام معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بجولة في مختلف أقسام المتحف حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول محتوياته ومعروضاته التي توثق المراحل المفصلية في حياة القائد المؤسس، وتبرز رؤيته الحكيمة في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ قيم الاتحاد، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر مبادئ التسامح والتعايش الإنساني.

وشملت الجولة زيارة قاعات العرض الدائمة التي تسلط الضوء على نشأة الشيخ زايد، رحمه الله، ومسيرته القيادية، وأبرز محطات تأسيس الاتحاد، وهي: قاعة "بداياتنا" المخصصة لسرد سيرة حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عبر تسجيلات لصوته وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو أرشيفية ومقتنيات شخصية ورسائل وقطع معارة وأعمال تركيبية ..بجانب التعرف على السنوات الأولى لتأسيس الدولة مع عرض التأثيرات التاريخية والثقافية التي شكلت رؤية الشيخ زايد، وشخصيته بدءاً من نشأته في مدينة العين وصولاً إلى توحيد الإمارات والقصص التي شكّلت إرثه ولا تزال تشكل مصدر إلهام حتى يومنا الحاضر.. إضافة إلى قاعة عرض "عبر طبيعتنا" والتي تأخذ الزوار في رحلة تفاعلية إلى قلب البيئات الطبيعية المتنوعة في دولة الإمارات، والأثر الجغرافي في تشكيل الطبيعة التي وفرت حياة مستدامة على امتداد الجبال والصحاري والواحات والسواحل عبر آلاف السنين من خلال المجسّمات الفنية والعينات الطبيعية والأعمال التركيبية متعددة الوسائط.

ويتضمن المتحف كذلك قاعة "إلى أسلافنا" التي تتضمن آثاراً للوجود البشري على هذه الأرض منذ آلاف السنين.. بجانب قاعة "ضمن روابطنا" التي تعرف الزوار بالمجتمعات قديماً ودور التقنيات والمواد الحديثة والعلم في إنشاء هوية وروابط مشتركة.. وقاعة "في سواحلنا" التي تروي قصة تراث الإمارات البحري العريق. و قاعة "من جذورنا" التي تسلط الضوء على الهوية الإماراتية عبر التعريف بأنماط الحياة التقليدية والعادات والتقاليد الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي سادت في المناطق الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحتوي المتحف على صالة عرض مخصَّصة للمعارض المؤقتة، وحديقة المسار التي تعد بمثابة صالة عرض خارجية يبلغ طولها 600 متر، يروي من خلالها المتحف قصة أرض الإمارات على مدى التاريخ الحضاري والإنساني.

وتشمل مجموعة مقتنيات متحف زايد الوطني أكثر من 3,000 قطعة، تعرض منها 1,500 قطعة مختارة لتروي قصة حول تاريخ هذه الأرض

واختتم معاليه الزيارة بالتأكيد على أهمية المتاحف الوطنية في حفظ الذاكرة التاريخية، ودعم الثقافة الوطنية، وتعزيز دورها في نقل الرسالة الحضارية لدولة الإمارات إلى العالم.