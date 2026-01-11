«الأرصاد»: طقس اليوم صحو نهاراً ورطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السُّحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تُشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:33، والمد الثاني عند الساعة 07:19.