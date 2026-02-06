- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-06 13:56PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر سهم UiPath, Inc (PATH) تداولات متذبذبة في آخر جلستين له، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.90$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.50$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط