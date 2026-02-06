تكنولوجيا: شاومي Poco Pad M1: جهاز شامل وقوي مع ملحقات اختيارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يعد جهاز “Xiaomi Poco Pad M1” مجرد جهاز لوحي كبير يتمتع بميزات وسائط متعددة قوية فحسب، بل يمكنه أيضاً، مع الملحقات المناسبة، أن يكون مكسباً حقيقياً لإنتاجيتك، ونحن نقدم لك هنا نظرة عامة عليه. ويُعد “Xiaomi Poco Pad M1” جهازاً لوحياً قوياً من الفئة المتوسطة مزوداً بشاشة LC كبيرة مقاس 12.1 بوصة (بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision) توفر ألواناً دقيقة، وعرضاً خالياً من الوميض، وتبايناً جيداً. ويضمن معالج “Snapdragon 7s Gen 4” أداءً سلساً إلى حد كبير، بينما توفر البطارية بسعة 12,000 مللي أمبير في الساعة عمر بطارية جيداً جداً (مع شحن بقوة 33 واط). كما تعتبر نقاطاً إضافية كل من الهيكل المصنوع من قطعة واحدة من الألومنيوم، وفتحة بطاقة microSD، ومقبس الصوت؛ ومع ذلك، فإن الكاميرات ومكبرات الصوت الرباعية (Dolby Atmos) تعتبر متوسطة فقط.

وعلى الورق، يبدو “Poco Pad M1” وكأنه جهاز لوحي كلاسيكي للوسائط المتعددة، ولكن مع الملحقات الاختيارية، يمكن تجهيزه بشكل مثالي للمهام الإنتاجية أيضاً. وتشمل هذه الملحقات غطاء “Poco Pad M1 Cover”، الذي لا يقوم بحماية الجهاز اللوحي فحسب، بل يحتوي أيضاً على حامل للقلم. ويتصل قلم “Poco Smart Pen” بالجهاز اللوحي عبر البلوتوث، ويميز ما يصل إلى 4,096 مستوى من الضغط، ويتمتع بمعدل أخذ عينات يبلغ 240 هرتز. وفي الاختبارات، يوفر القلم تجربة كتابة ممتعة ولكنه لا يتعرف على الإمالة، ونظراً لأنه من الصعب العثور عليه، يمكن أيضاً استخدام قلم “Redmi Smart Pen” المماثل له في التصميم.

وأخيراً، يتوفر أيضاً غطاء لوحة مفاتيح “Poco Pad M1 Keyboard”، وهو يوفر حلقة للقلم ولوحة مفاتيح كاملة الحجم، والتي قد لا تكون مناسبة بالضرورة لمن يكتبون بشكل متكرر وكثير، لكنها هادئة وموثوقة في الاستخدام اليومي، مع عدم وجود لوحة تتبع (Touchpad). وفي هذه الحالة أيضاً، يمكن استخدام لوحة مفاتيح “Redmi Pad 2 Pro” المماثلة في التصميم دون أي مشاكل.