تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق وأسعار سكوتر شاومي “Electric Scooter 6”.. ومفاجأة بطراز “Ultra” جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن تشكيلتها الجديدة من سكوترات “Electric Scooter 6” الشهر الماضي، حيث ظهرت أربعة طرازات من السلسلة على الموقع الإلكتروني العالمي للشركة، مما أعطانا نظرة أولية عما سيقدمه الجيل القادم من سكوتراتها. ورغم ظهور طرازات مثل “Electric Scooter 6″ و”Lite” و”Pro” و”Max” على الموقع، إلا أنه لم يتم مشاركة أي تفاصيل حول الأسعار أو موعد الإطلاق، لكننا الآن أصبحنا نمتلك فكرة جيدة عن كلا الأمرين بفضل تسريب جديد.

وتأتي أحدث التفاصيل من “Billbil-kun”، وهو مسرب معروف بالكشف بدقة عن الأسعار وتفاصيل الإطلاق قبل أن تعلن الشركات عن الأمور رسمياً. ووفقاً لتقريره، تقوم شاومي بإعداد ما مجموعه خمسة طرازات من “Electric Scooter 6” للسوق الأوروبية. وإلى جانب الطرازات الأربعة المدرجة بالفعل عبر الإنترنت، تخطط شاومي أيضاً لإطلاق نسخة “Ultra” جديدة تماماً. ويعد هذا أكبر تغيير مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت سلسلة “Electric Scooter 5” تصل ذروتها عند طراز “Max”، ولكن يبدو أن شاومي تدفع الآن نحو المزيد مع نسخة “Ultra” المتطورة. ويؤكد “Billbil-kun” أنه سيتم إصدار “Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra” في أوروبا، على الرغم من أنه قد يصل متأخراً قليلاً عن بقية التشكيلة.

ويبرز طراز “Ultra” باعتباره النسخة الأقوى في السلسلة، حيث يحتفظ بالميزات المشتركة للمجموعة، بما في ذلك الإطارات مقاس 12 بوصة، ولكنه يضيف العديد من الترقيات الرئيسية. وتشمل هذه الترقيات محركاً أقوى، ومدى أطول، وفرامل قرصية مزدوجة، وسعة تحميل قصوى أعلى تصل إلى 140 كجم. كما يذكر المسرب أنه، على عكس الطرازات الأخرى، سيتم بيع “Electric Scooter 6 Ultra” باللون الأصفر فقط.

وفيما يتعلق بالأسعار، من المتوقع أن تشهد بعض طرازات “Electric 6” زيادة في الأسعار تصل إلى 50 يورو مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ سعر “Electric Scooter 6 Lite” من 329.99 يورو، بينما يجب أن يكلف “Electric Scooter 6” القياسي 399.99 يورو عند الإطلاق. وتتحرك طرازات “Pro” و”Max” إلى أعلى في سلم الأسعار، بأسعار متوقعة تبلغ 549.99 يورو و649.99 يورو على التوالي. وفي النهاية العليا، من المتوقع أن يتم إطلاق “Electric Scooter 6 Ultra” بسعر 799.99 يورو. وفي الوقت الحالي، من المتوقع إصدار أربعة طرازات من تشكيلة “Electric Scooter 6” في 10 فبراير 2026 في أوروبا، بينما قد يصل طراز “Ultra” لاحقاً، حيث ليس لديه تاريخ إصدار مؤكد بعد.

