تكنولوجيا: أمازون تكشف عن تشكيلة ألعاب “Prime Gaming” المجانية لشهر فبراير 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون رسمياً عن قائمة الألعاب المجانية الجديدة التي ستكون متاحة لمشتركي خدمة “Prime” خلال شهر فبراير، والتي تضم مجموعة قوية مكونة من 10 ألعاب متنوعة. وكما جرت العادة، لن يتم طرح جميع الألعاب دفعة واحدة، بل سيتم فتح الوصول إليها تدريجياً على مدار الشهر لضمان استمرار المتعة والتجديد أسبوعياً، علماً بأن لعبتين منها متاحتان بالفعل للتحميل بدءاً من الآن.

وتتوزع الألعاب على منصات مختلفة مثل تطبيق “Amazon Games”، ومتجر “Epic Games”، و”GOG”، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لموعد توفر كل لعبة والمنصة الخاصة بها:

الدفعة الأولى (متاحة الآن – 5 فبراير): بدأ الشهر بقوة مع لعبتين مميزتين، حيث يمكن للمشتركين الآن الحصول على لعبة “Tiny Tina’s Wonderlands” عبر متجر “Epic Games Store”، ولعبة التصويب الكلاسيكية “Dread Templar” عبر تطبيق “Amazon Games App”.

الدفعة الثانية (12 فبراير): في الأسبوع الثاني، ستنضم للقائمة لعبة الدفاع الاستراتيجي “Hexguardian” (عبر Epic Games Store)، ولعبة الألغاز والمغامرات “Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition” (عبر كود Legacy Game).

الدفعة الثالثة (19 فبراير): يشهد الأسبوع الثالث أكبر عدد من الإضافات بثلاثة عناوين عبر منصة “GOG”، وهي: لعبة المحاكاة السياسية “Ambition: A Minuet in Power”، ولعبة القراصنة والمغامرات “Captain Blood”، ولعبة المنصات الصعبة “Meganoid”.

الدفعة الرابعة والأخيرة (26 فبراير): يختتم الشهر بثلاثة عناوين أخرى، تتصدرها اللعبة الاستراتيجية الضخمة “Total War: ATTILA” (عبر Epic Games Store)، إلى جانب لعبة الفضاء “Rebel Galaxy Outlaw” (عبر GOG)، ولعبة “Tavern Talk” (عبر تطبيق Amazon Games App).

تذكر أن هذه الألعاب ستكون متاحة لفترة محدودة، ولكن بمجرد إضافتها إلى مكتبتك قبل انتهاء الموعد المحدد، ستصبح ملكاً لك للأبد.

اسم اللعبة تاريخ التوفر منصة عجائب تيني تينا 5 فبراير متجر إيبك جيمز فرسان الهيكل المرعبون 5 فبراير تطبيق ألعاب أمازون هيكسغارديان 12 فبراير متجر إيبك جيمز حول العالم: رحلة إلى البرازيل – إصدار خاص لهواة الجمع 12 فبراير رمز اللعبة القديمة الطموح: دقيقة في السلطة 19 فبراير رمز GOG الكابتن بلود 19 فبراير رمز GOG ميغانويد 19 فبراير رمز GOG الخارج عن القانون في مجرة ​​المتمردين 26 فبراير رمز GOG توتال وور: أتيلا 26 فبراير متجر إيبك جيمز حديث الحانة 26 فبراير تطبيق ألعاب أمازون

