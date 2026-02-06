تكنولوجيا: أمازفيت تدفع بميزات جديدة متعلقة بـ “BioCharge” وتمارين رياضية لساعتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل تحديث جديد لساعة “Amazfit Balance 2 XT” الذكية، حيث يجلب إصدار البرنامج الثابت رقم 2.16.0.1 أداتين جديدتين تتعلقان بـ “BioCharge” لهؤلاء المستخدمين، إلى جانب زوج من التمارين الرياضية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين الآن التقاط لقطة شاشة مباشرة من الساعة، وهناك مجموعة من التحسينات الطفيفة الأخرى للجهاز القابل للارتداء.

وتتلقى ساعة “Amazfit Balance 2 XT” بذلك أول تحديث لبرنامجها الثابت لعام 2026. وقد وصل الإصدار 2.16.0.1 بعد حوالي شهرين من التحديث الأخير، الإصدار 2.14.0.1، الذي كان قد أضاف وجوه ساعة جديدة لميزة العرض الدائم (AOD) وحسّن أداء نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقد تم الإعلان عن التحديث الأخير في خادم “Zepp Health” على ديسكورد، ويشار إليه باسم إصدار “Amazfit Balance 2 XT OTA 4″، أو إصدار البرنامج الثابت 2.16.0.1. ويجلب هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة لهذه الساعة الذكية، بما في ذلك وضعين جديدين للتمرين هما: المشي بحقيبة ظهر (Rucking) والمشي الجبلي (Mountain Hiking). كما توجد أداتان تتعلقان بمراقبة طاقة “BioCharge”: اتجاه “BioCharge” على مدار 24 ساعة، وبطاقة “Morning BioCharge” الصباحية.

كما حصلت ساعة “Amazfit Balance 2 XT” أيضاً على أيقونة “صامت” جديدة في مركز التحكم. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الآن التقاط لقطة شاشة عن طريق الضغط في وقت واحد على التاج والزر السفلي، حيث يتم حفظ اللقطات تلقائياً على الهاتف الذكي المتصل. وفضلاً عن ذلك، هناك تحسينات لتذكيرات النشاط، ومصدر بيانات الطقس، وأيقونات الخرائط، ويمكن العثور على سجل التغييرات الكامل في لقطة الشاشة أدناه.

ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار البرنامج الثابت 2.16.0.1 لمستخدمي ساعة “Amazfit Balance 2 XT” (التي يبلغ سعرها حالياً 177 يورو في متجر Galaxus) على مراحل. وعندما يكون التحديث متاحاً في منطقتك، ستتمكن من تثبيته عبر تطبيق “Zepp Health” للهواتف الذكية.