سعر سهم سيسكو (CISCO) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-02-2026

2026-02-06 13:55PM UTC

عاود سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 80.00$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 85.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

