سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 06-02-2026

ارتد سعر الذهب (GOLD) صعوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل مستقراً أعلى مستوى الدعم 4,800$، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة وامتصاص الضغوط البيعية التي سيطرت عليه مؤخراً، ويأتي هذا الارتداد مدعوماً بمحاولات مؤشرات القوة النسبية تصريف تشبعها البيعي الواضح، خاصة مع بدء توارد إشارات إيجابية منها، ما ساعد السعر على التماسك مؤقتاً أعلى هذا الدعم المهم.

ورغم هذا التحسن اللحظي لا تزال الصورة العامة تميل إلى السلبية على المدى القصير، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، واستمرار تداولات الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من قوة أي تعافٍ محتمل، ما يقلص من فرص استعادة الصعود بشكل كامل خلال الفترة القريبة.

على ضوء ذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر الذهب بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 4,800$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 4,600$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,600$ ومستوى المقاومة 5,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط