سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة ومحدودة – توقعات اليوم – 06-02-2026

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد كسره للدعم الرئيسي والنفسي 2,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار.