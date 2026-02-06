شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة ومحدودة – توقعات اليوم – 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-06 04:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد كسره للدعم الرئيسي والنفسي 2,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار.