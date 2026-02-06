الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة ومحدودة – توقعات اليوم – 06-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة ومحدودة – توقعات اليوم – 06-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة ومحدودة – توقعات اليوم – 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-06 04:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد كسره للدعم الرئيسي والنفسي 2,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا