سعر النفط خام برنت يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 06-02-2026

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتداداً إيجابياً على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب استناده لمستوى الدعم المحوري 0.6900، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحاول الزوج من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.