ارتفاع أسعار الصويا وسط توقعات بزيادة الطلب الصيني وتباين بيانات الصادرات الأمريكية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت أسعار عقود الصويا الآجلة مكاسب تتراوح بين 15 و17 سنتًا في الأشهر القريبة يوم الخميس، بينما ارتفع عقد نوفمبر للمحصول الجديد 8¼ سنتات. وارتفع متوسط سعر الصويا النقدي الوطني (cmdtyView) بمقدار 15¾ سنتًا ليصل إلى 10.4375 دولار.

ويُستخدم متوسط إغلاق عقود نوفمبر في فبراير لتحديد سعر تأمين المحاصيل للربيع، وحتى الآن بلغ متوسط الإغلاق 10.81 دولار، مرتفعًا عن 10.54 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

زخم السوق مدعوم بتوقعات زيادة الطلب الصيني

امتدت قوة العقود الآجلة يوم الخميس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي سعى فيها إلى رفع التزامات الصين بشراء الصويا إلى 20 مليون طن متري (MMT) للموسم الحالي، مقارنة بـ 12 مليون طن متري سابقًا.

بيانات صادرات الصويا الأمريكية متباينة

أظهر تقرير مبيعات الصادرات USDA الصادر صباح الخميس بيع 436,949 طن متري من الصويا خلال الأسبوع المنتهي في 29 يناير، وهو أدنى من التوقعات التي تراوحت بين 0.4 و1.6 مليون طن متري. وبالمقارنة بالأسبوع السابق، انخفضت المبيعات بنسبة 46.65%، لكنها ارتفعت بنسبة 32.34% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

هذا، ويرتفع سوق الصويا مدعومًا بآمال زيادة الطلب الصيني، رغم بيانات الصادرات الأمريكية المخالفة التي أظهرت مبيعات أقل من التوقعات للصويا وزيتها، بينما استقرت مبيعات وجبة الصويا ضمن التوقعات، ما يعكس تباين المؤشرات الأساسية في السوق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إن الصين تدرس زيادة شراء فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة، بعد محادثات وصفها بأنها "إيجابية جدًا" مع الرئيس الصيني **شي جين بينغ"، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان.

في خطوة ودية قبل شهرين من الزيارة المتوقعة لترامب إلى بكين، قال ترامب إن شي سينظر في رفع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي إلى 20 مليون طن في الموسم الحالي، مقارنة بـ12 مليون طن سابقًا. وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع عقود فول الصويا الآجلة بشكل حاد.

وصف ترامب المكالمة بأنها "إيجابية جدًا"، مشيرًا إلى أن علاقته مع شي "جيدة للغاية"، وأضاف: "ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على ذلك". فيما أفادت حسابات رسمية صينية أن شي قال: "أولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية-الأمريكية."

على الرغم من أن ترامب كان قد وصف الصين بأنها سبب اتخاذ عدة إجراءات سياسية صارمة من كندا إلى غرينلاند وفنزويلا، فقد خفف سياسته تجاه بكين خلال الأشهر الأخيرة في مجالات رئيسية مثل التعريفات الجمركية، والحواسيب المتقدمة، والطائرات بدون طيار.

وتعد مبيعات فول الصويا قضية محورية، إذ يشكل المزارعون الأمريكيون المتضررون من التوتر التجاري مع الصين قاعدة سياسية مهمة لترامب، فيما تعد الصين أكبر مستهلك. وتراجعت صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا نتيجة التوترات التجارية مع بكين. وارتفعت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو أكثر من 3% بعد تصريحات ترامب.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.3% إلى 4.35 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1.7% إلى 11.12 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.5% إلى 5.35 دولار للبوشل.