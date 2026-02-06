المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة وإنذار أحمر في القصيم وعدة اماكن

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:16 صباحاً - وعد النظام الآلي للإنذار المبكر يحذر: أمطار غزيرة وإنذار أحمر في القصيم أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يشير إلى حالة من الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها منطقة القصيم اليوم وأوضح النظام الآلي للإنذار المبكر في أحدث إصدار له تفاصيل الإنذار الذي يبدأ من الساعة 1:00 ظهرًا وينتهي في تمام الساعة 11:00 مساءً من اليوم ذاته.

الخبراء كامل المحافظة الرس كامل المحافظة الفوارة كامل المحافظة النبهانية كامل المحافظة رياض الخبراء كامل المحافظة ضرية كامل المحافظة عقلة الصقور كامل المحافظة

تفاصيل الإنذار:

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن الطقس السيئ المتوقع في منطقة القصيم يوم الأحد 22-05-1447. يشمل الإنذار أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وانعدام الرؤية الأفقية، إضافة إلى جريان السيول وصواعق رعدية ومن خلال هذا المقال، نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالإنذار والأثر المتوقع في المحافظات والمراكز المتأثرة في منطقة القصيم، بالإضافة إلى التوقيتات التي يجب على المواطنين أخذها في عين الاعتبار للسلامة العامة. تابعوا “جريدة لحظات نيوز” للحصول على المعلومات الكاملة.

23112026-59 منطقة القصيم أمطار غزيرة 1:00 م 22-05-1447 11:00 م 22-05-1447

المحافظات والمراكز المتأثرة: تشمل المناطق المتأثرة بالإنذار الأحمر المحافظات التالية: الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور، إلى جانب مواقع أخرى ضمن منطقة القصيم.

التأثيرات المتوقعة: تشمل التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية. ويُحذَّر المواطنون والمقيمون من الظروف الجوية القاسية التي تتطلب توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

تحذيرات الأرصاد: يحذر المركز الوطني للأرصاد من الخروج خلال فترة الإنذار إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة تجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول التي قد تتعرض لفيضانات مفاجئة بسبب غزارة الأمطار. كما يُنصح باستخدام وسائل النقل بحذر شديد بسبب ضعف الرؤية الأفقية نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

التوصيات العامة: تدعو الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة على موقع المركز الوطني للأرصاد ومنصة الإنذار المبكر وينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تأمين الممتلكات، والبقاء في المنازل خلال فترات الذروة، وتجنب قيادة المركبات في المناطق المتأثرة قدر الإمكان.

