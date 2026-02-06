رئيس قيرغيزستان يمنح محمد القرقاوي وسام الصداقة الرئاسي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

منح فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وسام الصداقة الرئاسي، أحد أرفع الأوسمة في قيرغيزستان، تقديراً لدوره الكبير وقيادته المتميزة ومساهمته النوعية في إنجاح مبادرات التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، خصوصاً في مجال المسرعات الحكومية، التي أسهم نقل نموذجها من الإمارات إلى قيرغيزستان في تعزيز العمل الحكومي وإحداث نقلات نوعية في مختلف مجالاته.

وقدم معالي عادل بك كاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وسام الصداقة الرئاسي لمعالي محمد القرقاوي، خلال مشاركته في فعاليات القمة.

وأكد رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان لدى تقديمه الوسام، أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً ملهماً ومرجعية عملية لدعم جهود التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيراً إلى أن الشراكة مع الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على الثقة ونقل المعرفة والحوكمة الاستشرافية.

وأعرب معالي محمد القرقاوي عن شكره لقيادة قيرغيزستان على التكريم، مؤكداً أن الوسام يمثل تكريماً لمسيرة علاقات تعاون متميزة، بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، واحتفاء بإنجازات غير مسبوقة لتعاون هادف لصناعة مستقبل أفضل.