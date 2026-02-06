شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يهبط 22% وسط عمليات تصفية مراكز مضاربة: هل يصل إلى مستوى 1دولار؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت عملة الريبل انخفاضًا حادًا تجاوز 22% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى حوالي 1.22 دولار، ما جعلها الأسوأ أداءً بين العملات الرقمية الرئيسية، مقارنة بهبوط بيتكوين بنحو 7% يوم الخميس.

تصفية مراكز مضاربة تدفع الانخفاض

جاء الانخفاض الحاد نتيجة تصفية مراكز مضاربة في أسواق المشتقات، ما أظهر مدى تضخيم الخسائر بسبب المراكز الرافعة المالية. وأظهرت بيانات CoinGlass أن حوالي 46 مليون دولار من مراكز الريبل تم تصفيتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من هذا الإجمالي، كانت المراكز الشرائية الطويلة (bullish bets) تمثل نحو 43 مليون دولار، ما يعني أن غالبية الخسائر جاءت من إغلاق المراكز الطويلة بعد كسر مستويات فنية رئيسية.

أظهرت الرسوم البيانية تراجعًا ثابتًا معظم اليوم، تلاه هبوط حاد في نهاية التداول، في سيناريو وصفه المشاركون في السوق بأنه يعتمد على انسحاب تدريجي للمشترين حتى تدفع أوامر وقف الخسارة ومكالمات الهامش إلى موجة بيعية سريعة.

التطورات الأساسية لم تدعم المعنويات

جاء هذا الهبوط رغم سلسلة من المبادرات لتعزيز استخدام الريبل في القطاع المؤسسي والتمويل اللامركزي (DeFi).

أعلنت Flare وHex Trust هذا الأسبوع عن إمكانية الوصول المؤسسي لتعدين FXRP وتكديس FLR، بهدف السماح للمؤسسات باستخدام الريبل في التطبيقات اللامركزية دون بيع العملة الأساسية.

حصلت Ripple على تراخيص النقود الإلكترونية في لوكسمبورغ وأضافت Hyperliquid إلى منصة Prime Brokerage المؤسسية الخاصة بها، Ripple Prime.

لكن هذه التطورات لم تنعش معنويات السوق، حيث بدا أن المتداولين غير مقتنعين بأن هذه المبادرات ستترجم إلى طلب مؤسسي كبير أو تدفقات واسعة النطاق على المدى القريب.

الانهيار الفني يزيد المخاطر الهبوطية

من الناحية الفنية، أدى كسر الريبل لمستوى 1.44 دولار إلى تحويل منطقة الدعم السابقة إلى مقاومة علوية، ما يركز المتداولون الآن على 1.00 دولار كأهم مستوى نفسي قادم. ويزيد قلة البيانات التاريخية بين السعر الحالي وهذا الحد من احتمالات حركة سريعة نحو الأسفل إذا استمر الضغط البيعي.

بيانات السلاسل والمشتقات تزيد المخاوف

أظهرت مؤشرات CryptoQuant أن متوسط رصيد الريبل في البورصات ارتفع إلى حوالي 2.71 مليار توكن يوم الأربعاء مقابل 2.67 مليار يوم الاثنين، ما يشير إلى استعداد المستثمرين لبيع العملة على منصات التداول، مما يرفع المعروض ويعزز الضغوط النزولية.

وفي أسواق المشتقات، تراجع مجموع العقود المفتوحة لمستقبل الريبل إلى 2.57 مليار دولار يوم الخميس مقابل 2.61 مليار دولار يوم الأربعاء، في إشارة إلى إغلاق المراكز دون فتح مراكز جديدة، وهو نمط يعكس تخفيض المخاطر أكثر من المضاربة الجديدة. للمقارنة، وصل إجمالي العقود المفتوحة إلى 10.94 مليار دولار في 22 يوليو قبل انهيار أكتوبر الذي أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار من المراكز الرافعة للعملات الرقمية.

والخلاصة: تجمع البيانات الفنية والأساسية ومؤشرات المشتقات على أن الريبل تحت ضغط نزولي مستمر، مع احتمالية أن يختبر قريبًا مستوى 1.00 دولار إذا استمر البيع المكثف، رغم المبادرات المؤسسية التي تهدف لدعم العملة على المدى الطويل.