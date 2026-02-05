عملة USDt تسجّل قيمة سوقية قياسية عند 187 مليار دولار في الربع الرابع رغم تراجع سوق العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - ارتفعت القيمة السوقية للعملة المستقرة المرتبطة بالدولار USDt التابعة لشركة Tether إلى مستوى قياسي بلغ 187.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم تراجع سوق العملات الرقمية الأوسع عقب موجة التصفية التي شهدها شهر أكتوبر.

وبحسب أحدث تقرير ربع سنوي للشركة، ارتفعت القيمة السوقية لعملة (USDT) بمقدار 12.4 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وتُظهر البيانات أن USDt واصلت تعزيز هيمنتها في السوق، في حين تراجعت العملات المنافسة.

فبعد حدث التصفية الكبير في 10 أكتوبر، شهدت القيمة السوقية لعملة USDC التابعة لشركة Circle ثاني أكبر عملة مستقرة تقلبات طوال ما تبقى من الربع الرابع، لكنها أنهت الفترة دون تغيير يُذكر. أما عملة الدولار الاصطناعي USDe التابعة لـEthena المُرمزة (USDE)، المصنفة ثالثًا بين العملات المستقرة وفقًا لبيانات CoinMarketCap، فقد تراجعت بنسبة 57%.

القيمة السوقية لـUSDt. المصدر: Tether

نشاط USDt على السلسلة يسجّل مستويات قياسية

سجّل النشاط على السلسلة بدوره مستويات جديدة من الارتفاع. فقد بلغ متوسط عدد المحافظ النشطة شهريًا التي تحتفظ بـUSDt نحو 24.8 مليون محفظة، وهو ما يمثل قرابة 70% من جميع المحافظ التي تحتفظ بعملات مستقرة.

وارتفع حجم التحويلات خلال الربع إلى 4.4 تريليونات دولار، فيما ارتفع عدد التحويلات على السلسلة إلى 2.2 مليار عملية.

وأفادت Tether بأن إجمالي احتياطاتها بلغ 192.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع، بزيادة قدرها 11.7 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، ما ترك صافي حقوق ملكية عند 6.3 مليارات دولار.

كما ارتفع انكشاف الشركة على سندات الخزانة الأمريكية إلى 141.6 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر حامليها عالميًا، متقدمةً على عدة دول ذات سيادة.

Tether تشتري المزيد من سندات الخزانة الأمريكية. المصدر: Tether

وتشير البيانات أيضًا إلى قاعدة مستخدمين مستقرة نسبيًا، إذ يتم الاحتفاظ بنحو ثلثي معروض USDt في محافظ الادخار والمنصات المركزية، بينما يُستخدم الثلث المتبقي في أنشطة مرتبطة بالمدفوعات، والتحويلات المالية، والتمويل اللامركزي.

تُعد USDt كذلك العملة المستقرة الأكثر استخدامًا في التحويلات غير القانونية. فقد أفادت شركة Bitrace بأن نحو 649 مليار دولار من العملات المستقرة أي ما يعادل 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة مرّت عبر عناوين بلوكشين عالية المخاطر خلال عام 2024، وكان USDt على شبكة Tron مسؤولًا عن أكثر من 70% من هذا النشاط.

وقد كثّفت Tether جهودها للحد من الاستخدام غير المشروع، عبر إطلاق برامج تعاون مع TRM Labs وشبكة Tron لمراقبة الأموال غير القانونية وتجميدها.

Tether تطلق عملة مستقرة متوافقة مع قانون GENIUS

في يناير، أطلقت Tether عملة USAt، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار صُممت خصيصًا للسوق الأمريكية. وقد تم إصدار USAt عبر Anchorage Digital Bank، لتكون متوافقة مع قانون GENIUS الأمريكي، مع معروض أولي يبلغ 10 ملايين دولار على شبكة إيثيريوم.

وفي يوم الاثنين، تعاونت Tether مع شركة Opera لتوسيع نطاق الوصول إلى المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة، عبر دمج USDt وTether Gold المُرمز (XAUT) داخل محفظة MiniPay التابعة لـOpera.