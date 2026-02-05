المراقبة بالذكاء الاصطناعي تمثّل مرحلة جديدة لأسواق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - يعزّز المنظّمون في كوريا الجنوبية رقابتهم على سوق العملات الرقمية المحلي، في إشارة إلى نهج أسرع وأكثر تنسيقًا لرصد أنشطة التداول المشبوهة، في ظل عودة التقلبات إلى الأسواق.

وقد برزت هذه الرقابة المتزايدة بعد أن أعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية هيئة الرقابة المالية (FSS) أنها تراجع تحركات سعرية حادة في توكن ZKsync المدرج على منصة Upbit، وذلك عقب تقلبات شديدة تركزت حول نافذة صيانة للنظام، بحسب صحيفة صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية (Hankyung).

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتحليل البيانات، وقد تصعّد المراجعة إلى تحقيق رسمي اعتمادًا على النتائج.

ووصف مسؤولون في FSS وخبراء قانونيون نقلت عنهم Hankyung هذه القضية بأنها مثال على الطريقة التي باتت الجهات التنظيمية تتعامل بها مع التقلبات السعرية المفاجئة. إذ لم يعد التركيز ينصب على الحوادث المعزولة، بل على تعزيز الأنظمة وتوضيح التوقعات المفروضة على منصات التداول التي تعمل كبنية تحتية حيوية.

وأشار Cointelegraph إلى أنه تواصل مع شركة Dunamu المشغّلة لمنصة Upbit للحصول على تعليق، لكنه لم يتلقَّ ردًا قبل النشر.

كشف أسرع وتصعيد مبكر

ترافق تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية مع تغييرات تشريعية ورقابية حديثة.

فقد وسّعت هيئة FSS يوم الاثنين استخدامها للذكاء الاصطناعي لمراقبة تداول الأصول الرقمية، عبر تحديث نظامها الداخلي للاستخبارات الخاصة بالعملات الرقمية ليتمكن من الكشف تلقائيًا عن احتمالات التلاعب عبر أطر زمنية مختلفة.

وقالت الهيئة إن النظام يقلّل الاعتماد على التحقيقات اليدوية ويتيح رصد نوافذ التداول المشبوهة في وقت أبكر. وتشمل الترقيات المخطط لها أدوات لرصد شبكات التداول المنسّقة وتتبع مصدر الأموال المستخدمة في عمليات التلاعب المشتبه بها.

كما أبدى المنظمون استعدادًا للتدخل بسرعة أكبر. ففي 6 يناير، أفادت وسائل إعلام محلية بأن لجنة الخدمات المالية هيئة الخدمات المالية (FSC) تدرس آليات تتيح تجميد الأموال بشكل استباقي لمنع غسل العائدات غير المشروعة المرتبطة بتحقيقات جارية.

من المراقبة إلى الإنفاذ

يأتي هذا التوسع في أدوات المراقبة بالتزامن مع بدء المحاكم تطبيق عقوبات جنائية بموجب قوانين حماية مستثمري العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.

فقد أصدرت محكمة سيول الجنوبية الجزئية يوم الأربعاء، بحسب التقارير، أول حكم بالسجن بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، بعد إدانة أحد التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية لم يُكشف عن اسمه سوى بلقب “لي” بتهمة التلاعب بالأسعار عبر توكن مدرج على منصة Bithumb.

ووفقًا لـHankyung، حكمت المحكمة على التنفيذي بالسجن ثلاث سنوات، معتبرة أن عمليات الشراء المتكرر بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة، إلى جانب وضع أوامر شراء مضللة، تشكّل تلاعبًا بالسوق.