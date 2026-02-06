الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 08:24 صباحاً - غرامة تصل ثلاثة ألف ريال.. عقوبة وافد بخصوص مخالفات الإقامة في السعودية

ليس من الغريب شن القوانين الصارمة في المملكة العربية السعودية لضمان تجربة قانونية للوافدين تعكس مدى انضباط القوانين في هذه البلاد، لذا من خلال موقع لحظات نيوز نستعرض تفاصيل العقوبة حول مخالفات الإقامة.

عقوبة تأخر الوافد عن تقديم أوراقه في السعودية

عندما يكون الوافد في المملكة قد تأخر عن تقديم الأوراق التي طلبت منه وتثبت حمله رخصة الإقامة أو ما قد يُسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في السعودية، لذا تبدأ الغرامة الأولى التي قد تصل إلى ألف ريال أما في المرة الثانية تبلغ قيمتها حوالي ألفي ريال سعودي أما في المرة الثالثة وهي الصارمة تبلغ قيمة هذه المخالفة حوالي ثلاثة ألف ريال.

أما عدم مراجعة تجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها دون عذر وكان الطلب عند مؤسسة يكلف الوافد بدفع رسوم الإقامة مضاعفة وفي المرة الثانية كذلك يتم مضاعفة الجزاء، وفي حال كان طالب التجديد يعمل لدى جهة حكومية تكون هذه الجهة هي المكلفة بتجديد الإقامة.

