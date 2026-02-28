أوكرانيا وسلوفاكيا تتفقان على بحث مسألة خط النفط

ابوظبي - سيف اليزيد - اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، على لقاء من حيث المبدأ، لبحث مسألى خط أنابيب "دروجبا" للنفط.

وخلال مكالمة هاتفية، دعا الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء السلوفاكي إلى كييف "لمناقشة كلّ المشاكل القائمة"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الأوكرانية.

وقال فيكو، في بيان "قبلت الدعوة" مع الإشارة إلى أنه يفضل لقاء في الاتحاد الأوروبي، من دون الإفصاح عن موعد محدّد.

وتضرّر الجزء الواقع في أوكرانيا من خطّ أنابيب "دروجبا" إثر ضربات في يناير الماضي.

وتؤكّد المجر وسلوفاكيا أنه تمّ إصلاح الأضرار.

لكن زيلينسكي يلمّح إلى أن أعمال التصليح لم تنته بعد.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نيّته تشكيل "لجنة تحقيق سلوفاكية مجرية" لتحديد الوضع الفعلي لخطّ الأنابيب.

وتعرقل بودابست قرضا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، طالما لم تستأنف كييف إمدادات النفط الروسي.