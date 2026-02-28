اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«السردية الإعلامية» في أمسية رمضانية بدبي

«السردية الإعلامية» في أمسية رمضانية بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)
نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية أمسية رمضانية حوارية، استضافها مجلس الدكتور يوسف الشريف في إمارة دبي، تحت عنوان «السردية الإعلامية الإماراتية في ظل التحولات العالمية.. رؤية دولة ومسؤولية إعلام»، وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والخبراء.
وشارك في الأمسية كل من فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من الشخصيات.
وتناولت الأمسية، التي أدارتها فضيلة المعيني، مكانة الإعلام الوطني في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وأهمية بناء سردية إعلامية استراتيجية تعكس رؤية دولة العربية المتحدة، وتعزّز حضورها الإقليمي والدولي.

