قتيلان وعشرات المصابين بانحراف ترام في ميلانو

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر متحدث باسم ​إدارة إطفاء محلية في إيطاليا إن عربة ترام ⁠خرجت عن مسارها في ​وسط مدينة ميلانو، اليوم ​الجمعة، ‌ما أدى إلى ​مقتل شخصين وإصابة نحو 40.

وخرج الترام، وهو من ‌الأحدث في ميلانو، ‌عن مساره قرب المحطة المركزية للمدينة ​واصطدم بنافذة أحد المتاجر.

وأكدت خدمات الطوارئ المحلية أن 13 سيارة ‌إسعاف في موقع الحادث.

وذكر ​شاهد عيان أن فرق الحماية المدنية ​نصبت ‌خيمة ⁠لمساعدة المصابين.

وقالت ‌شركة ‌نقل ميلانو (إيه.تي.إم)، في بيان، إنها "مصدومة بشدة"، ⁠وعبرت عن تعاطفها ​مع المتضررين، وقالت إنها تعمل مع السلطات لمحاولة فهم السبب.