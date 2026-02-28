أفغانستان منفتحة على المفاوضات بعد تبادل القصف مع باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة في أفغانستان، اليوم الجمعة، إنها مستعدة للتفاوض مع باكستان بعد أن تبادل البلدان القصف مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود في أخطر اشتباكات بين البلدين.

وتعرضت أهداف في العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار للقصف.

وأظهر مقطع فيديو أعمدة دخان ⁠أسود كثيف تتصاعد من موقعين في كابول وحريقا.

وذكرت مصادر ⁠أمنية في ​باكستان أن الهجمات شملت هجمات بصواريخ جو-أرض على مقرات ومواقع عسكرية ردا على هجمات أفغانية وقعت أمس الخميس.

وقالت كابول إن القوات الأفغانية استخدمت طائرات مسيرة لقصف أهداف عسكرية باكستانية. وقالت باكستان إن الدفاعات الجوية أسقطت كل الطائرات المسيرة دون وقوع أضرار.

وأكدت باكستان مقتل 12 من جنودها، فيما قالت أفغانستان إنها خسرت 13 جنديا.

تمتد الحدود بين باكستان وأفغانستان على طول مسافة 2600 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم الجمعة "الآن، هي حرب مفتوحة".