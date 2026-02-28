نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عوشة القبيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، واجب العزاء إلى معالي محمد بن صالح بن بدوة الدرمكي في وفاة المغفور لها عوشة بنت خلف بن خدية القبيسي.

كما قدم معاليه واجب العزاء إلى خلف وعبيد ومحمد وأحمد وحميد أبناء الصغير القبيسي، وذلك في مجلس المسعودي بمدينة العين.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.