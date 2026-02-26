حلل السياسي والمحلل السوداني, الأستاذ حسن إسماعيل, خطاب قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بأوغندا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث حسن إسماعيل, في قراءة تحليلية لخطاب “حميدتي”, على قناة “طيبة” الفضائية, عن هجوم قائد المليشيا على المملكة العربية السعودية. وقال المحلل السياسي أن هجوم “حميدتي” على السعودية, سببه أن الإمارات, التي ترعى الدعم السريع, أصبحت تعلم بعدم جدوى الرباعية. وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن العلاقة بين السعودية, الإمارات, فسدت في عدد من الملفات الأخرى, خصوصاً أن السعودية أصبحت توجه أصابع الإتهام لأبو ظبي, ظلت تشعل الحروب في المنطقة وليس في السودان, فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لماذا هاجم “حميدتي” المملكة العربية السعودية؟ محلل سياسي بارز يكشف الأسباب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.