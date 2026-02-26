الشرطة: ترتيبات علاج جرحى ومصابى معركة الكرامة وتركيب أطراف صناعية لهم

ترأس الفريق شرطة حقوقى/ الطاهر على محمد البلولة نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام اليوم إجتماع اللجنة العليا لدعم العلاج خارج مؤسسات الشرطة العلاجية بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقى/ عبدالفتاح عثمان محمد أحمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات و أعضاء اللجنة ناقش الإجتماع سبل تحسين الخدمات العلاجية والطبية التى يتم تقديمها لمنسوبى قوات الشرطة بالخدمة والمعاش للحالات التى تتطلب العلاج خارج مؤسسات الشرطة العلاجية داخل او خارج البلاد كما ناقش الإجتماع أيضآ ترتيبات علاج جرحى ومصابى معركة الكرامة وتركيب أطراف صناعية لهم بمخيم الأطراف الصناعية بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق الطاهر البلولة ثمن جهود أعضاء اللجنة ووحدات الشرطة فى دعم ملف العلاج بالخارج. المكتب الصحفي للشرطة

