تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-02-2026

لا جديد لدى سعر المؤشر بارتكازه السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 97.85 ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح السلبي لتداولات الفترة القريبة, كذلك محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد فرص استهداف السعر للمحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 97.30 و69.90 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن اختراق السعر للحاجز الحالي وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه سيسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع تشكيل مستوى 98.30 الهدف الإضافي الأول للسيناريو الصاعد.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز