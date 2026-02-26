الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها وناسداك يغلق فوق حاجز 23 ألف نقطة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، ووسعت مكاسبها مدعومة بانتعاش القطاع التكنولوجي مع التركيز على نتائج أعمال إنفيديا وتصريحات ترامب الإيجابية.

وبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إيجابية بشأن قوة الاقتصاد، وذلك في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميت إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء التضخم.

هذا، ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فضلاً عن تقييم تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، قبل أن يتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على الواردات العالمية يوم الثلاثاء.

وتصدر بعد إغلاق الجلسة اليوم صدور نتائج الأعمال الفصلية لشركة إنفيديا عن الأشهر الثلاثة الماضية.

وتأتي نتائج إنفيديا في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المستويات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، وسط تزايد الشكوك بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم لشركات الحوسبة السحابية الكبرى على الذكاء الاصطناعي.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 307 نقاط) إلى 49482 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 49517 نقطة وأقل مستوى عند 49207 نقاط.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 6946 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6952 نقطة وأقل مستوى عند 6915 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% (ما يعادل 288 نقطة) إلى 23152 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23169 نقطة وأقل مستوى عند 23004 نقاط.