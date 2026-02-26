شكرا لقرائتكم خبر مجموعة stc تمكن ملايين المعتمرين في مكة المكرمة من التواصل بالعالم عبر منظومة رقمية متكاملة خلال رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مجموعة stc الممكن الرقمي من تمكين ملايين المعتمرين في مكة المكرمة عبر منظومة خدمات رقمية مستندة على جاهزية عالية وبنية تحتية رقمية متطورة وتوسعات استراتيجية عززت قدرتها على استيعاب الكثافة المليونية في نطاق جغرافي محدود.

ومع توافد ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك من أكثر من 170 دولة، تتجلى أهمية الربط الرقمي الفعّال الذي يضمن تواصلاً سلسًا بين الزوار وذويهم حول العالم، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ذروة في كثافة الاستخدام. وقد نجحت stc في تقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة، دون انقطاع أو تأثر، رغم الارتفاع القياسي في حجم الطلب على الشبكة.

وتأكيد من مجموعة stc للتحديات الاستثنائية التي يفرضها تجمع الملايين في نطاق محدود وخلال فترة زمنية قصيرة، تواصل stc تطوير أنظمتها التقنية وتنفيذ خطط استباقية مكثفة، تشمل اختبارات الجاهزية وسيناريوهات إدارة الأزمات، إلى جانب ابتكار حلول للاستجابة السريعة تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، ليؤدي المعتمرون والمصلون عباداتهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية مع تواصل دائم مع أسرهم.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، عززت مجموعة stc استعداداتها عبر إطلاق حزمة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة لخدمة زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، شملت تنفيذ فحوصات وقائية شاملة لكافة عناصر الشبكة والأنظمة التشغيلية، ودعمها بفرق فنية وميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأداء في نطاق الحرمين الشريفين، ورصد مؤشرات الشبكة ومعالجة أي تحديات تقنية بكفاءة وسرعة.

ورغم الزيادة القياسية في معدلات الاستخدام، حافظت شبكة stc على مستويات متقدمة في سرعات الإنترنت وجودة تجربة المستخدم، مؤكدة جاهزية بنيتها التحتية الرقمية في المسجد الحرام لاستقبال الأعداد المليونية خلال موسم رمضان.