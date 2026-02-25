جبسكو السعودية تحول 64.23 مليون من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة

ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدفوعة بتفاؤل بشأن الطلب الصيني بعد تصريحات من الصين خففت بعض المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعد عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة Chicago Board of Trade بنسبة 0.3% ليصل إلى 11.58-3/4 دولار للبوشل عند الساعة 10:02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل سابقًا أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر عند 11.65-1/2 دولار للبوشل.

وجاء هذا الارتفاع رغم أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية التبادلية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعقبه فرض واشنطن رسومًا عامة جديدة بنسبة 10%، وهو ما أدى في البداية إلى تراجع توقعات زيادة المشتريات الصينية.

لكن رد الفعل الصيني كان أكثر اعتدالًا، ومع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين، بقيت توقعات الطلب داعمة للأسعار. وقال المحلل دوناتاس جانكوسكاس من شركة CM Navigator إن المتعاملين في السوق يترقبون إشارات على مشتريات صينية إضافية من فول الصويا الأمريكي لتبرير موجة الصعود الأخيرة.

كما أشارت تقارير إلى شائعات حول اهتمام صيني بشحنات فول الصويا الأمريكية من منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ما دعم الأسعار.

وقال مسؤول بوزارة التجارة الصينية إن بكين تراقب السياسات الأمريكية عن كثب وستقرر "في الوقت المناسب" ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفًا أن بكين مستعدة لإجراء مشاورات خلال الجولة السادسة المقبلة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي أسواق الحبوب الأخرى، انخفض قمح بورصة شيكاغو بنسبة 0.5% إلى 5.75-1/2 دولار للبوشل، متراجعًا عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 5.83-1/2 دولار للبوشل، بينما ارتفع الذرة بنسبة 0.3% إلى 4.39-3/4 دولار للبوشل.

وتخفف توقعات هطول الأمطار في سهول Great Plains، إضافة إلى الجفاف النسبي في غرب فرنسا وذوبان الصقيع الشتوي في شرق أوروبا، من المخاوف المتعلقة بالطقس في سوق القمح، وفقًا لمحللين.