أداء متباين لخامي النفط مع ترقب المحادثات بين واشنطن وطهران

ارتفع الدولار الأسترالي عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أكدت استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة ومتوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما يعزز مسار التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

التضخم يبقى أعلى من المستهدف

استقر معدل التضخم السنوي الرئيسي عند 3.8%، بينما بقي متوسط التضخم المُعدَّل (Trimmed Mean) — وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي — عند 3.4% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. ويعد ذلك الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك البالغ 2%–3%.

وعلى الرغم من أن القراءة الشهرية لمتوسط التضخم المُعدَّل سجلت 0.2% مقارنة بتوقعات عند 0.4%، فإن هذا التباطؤ المحدود لا يغيّر الصورة العامة، إذ يظل التضخم الأساسي مستقراً فوق المستوى المستهدف.

ضغوط تضخمية واسعة النطاق

لا تزال تكاليف الإسكان مرتفعة، كما يبقى تضخم الخدمات عند مستويات عنيدة، فيما تستمر مكونات الطاقة في التأثير على سلة الأسعار. وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغوط ليست مؤقتة أو محصورة في قطاع بعينه، بل ممتدة عبر قطاعات رئيسية، ما يعقّد مسار السياسة النقدية.

مسار التشديد يتعزز

كانت محافظة البنك، ميشيل بولوك، قد صرحت بأن التضخم فوق 3% "غير مقبول"، ما يجعل من الصعب تجاهل واقع بقاء التضخم الرئيسي عند 3.8% والتضخم الأساسي عند 3.4%.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر، ليؤكد دخوله مجددًا في دورة تشديد. ومع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف، من المرجح أن تظل السياسة النقدية مقيدة. وإذا لم تُظهر البيانات المقبلة تباطؤًا مقنعًا، فإن احتمالات مزيد من الرفع في وقت لاحق من العام ستبقى قائمة.

وتشير التقديرات إلى أن المسألة تتعلق بتوقيت الخطوة التالية أكثر من كونها مرتبطة بإمكانية حدوثها. وفي حال واصلت الضغوط التضخمية ارتفاعها، قد لا ينتظر البنك صدور البيانات الفصلية في أبريل، ما يضع اجتماع مارس ضمن الاحتمالات، خاصة إذا استمرت بيانات التوظيف في إظهار نمو قوي وانخفاض معدل البطالة.

تحركات محدودة في سوق العملات

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنحو 0.25% خلال الساعة الأولى بعد صدور البيانات، كما صعد الدولار الأسترالي بنحو 0.2% مقابل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

ويعكس رد الفعل المحدود نسبيًا أن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات القائمة، إذ يبدو أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جزءًا من احتمالات التشديد النقدي الإضافي.