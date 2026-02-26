تكنولوجيا: رسميا: سامسونج تطلق شاحنا مغناطيسيا جديدا بقدرة 25 واط مع سلسلة جالاكسي إس 26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج رسميا عن سلسلة جالاكسي إس 26 الجديدة ومجموعة من الملحقات الجديدة في حدث جالاكسي أنباكد. من بينها بنك طاقة مغناطيسي نحيف بمعيار تشي 2 مع دعم شحن لاسلكي يصل إلى 25 واط على هاتف إس 26 ألترا. أزاحت سامسونج الستار عن سلسلة جالاكسي إس 26 الرائدة الجديدة في أحدث حدث جالاكسي أنباكد، لتجلب ترقيات مثل شاشة خصوصية جديدة، وميزات ذكاء اصطناعي وكيل، وسرعات شحن أسرع. وإلى جانب الهواتف، قدمت سامسونج أيضا بهدوء العديد من الملحقات، بما في ذلك شاحن لاسلكي مغناطيسي جديد بمعيار تشي 2.

يعد شاحن سامسونج اللاسلكي المغناطيسي الجديد شاحنا لاسلكيا معتمدا بمعيار تشي 2 بتصميم مشابه لشاحن ماج سيف من أبل والمتاح حاليا بسعر 37 دولارا على أمازون. يتميز بتصميم نحيف يبلغ 4.4 ملم وكابل يو إس بي سي قماشي بطول 1.5 متر، والذي من المفترض أن يصمد بشكل أفضل أمام التآكل والتلف اليومي. بفضل دعم تشي 2، يوفر الشاحن شحنا لاسلكيا بقدرة تصل إلى 25 واط لهاتف جالاكسي إس 26 ألترا، والذي تقول سامسونج إنه يمكن أن يصل إلى 50٪ من البطارية في أقل من ساعة.

على غرار سلسلة جوجل بيكسل 10، يدعم هاتف جالاكسي إس 26 ألترا المتطور فقط سرعة شحن تشي 2 الكاملة البالغة 25 واط. يقتصر هاتف جالاكسي إس 26 بلس على 20 واط، بينما يبلغ الحد الأقصى للإصدار الأساسي جالاكسي إس 26 15 واط. ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى حافظة مغناطيسية لاستخدام الشاحن اللاسلكي المغناطيسي مع هواتف جالاكسي إس 26 الجديدة، إلى جانب محول بقدرة 45 واط للوصول إلى أسرع السرعات. يتوافق الشاحن أيضا مع أجهزة جالاكسي إس 25 السابقة والهواتف الذكية الأخرى المعتمدة بمعيار تشي 2.

تماما مثل سلسلة جالاكسي إس 25، لا تحتوي هواتف جالاكسي إس 26 الجديدة على مغناطيسات مدمجة، ولكنها تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار تشي 2 من خلال الحافظات المغناطيسية. في الولايات المتحدة، يمكن للمشترين شراء شاحن سامسونج اللاسلكي المغناطيسي الجديد مباشرة من موقع سامسونج الإلكتروني. يبلغ سعره 49.99 دولارا، لكن خصم الإطلاق المبكر يخفض السعر إلى 34.99 دولارا.

