تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن سماعات جالاكسي بادز 4 برو بمكبرات صوت أكبر وإلغاء ضوضاء نشط محسن وبطارية طويلة العمر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق سماعات جالاكسي بادز 4 برو إلى جانب الإصدار العادي في حدث جالاكسي أنباكد لشهر فبراير 2026. ومقارنة بأسلافها، تتميز سماعات الأذن اللاسلكية المتطورة الجديدة من سامسونج بتصميم أكثر بساطة، وأداء صوتي محسن، وتكامل أعمق مع النظام البيئي.

كشفت سامسونج عن سماعات جالاكسي بادز 4 برو المتطورة في حدث أنباكد لشهر فبراير 2026. تأتي سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط هذه، مقارنة بالإصدار العادي، بمجموعة مكبرات صوت أكبر.

من ناحية أخرى، عند مقارنتها بسماعات بادز 3 برو من الجيل الماضي، تتمتع سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث بمساحة مكبر صوت أكبر بنسبة 20%. وتضيف سامسونج أن السطح المتذبذب قد زاد بينما انخفض سمك حافة مكبر الصوت. ومن شأن هذه التغييرات أن تؤدي إلى استجابة أفضل للترددات المنخفضة.

يحتوي إعداد الصوت أيضاً على مكبر صوت عالي التردد، وتوفر سماعات جالاكسي بادز 4 برو صوتاً بدقة 24 بت / 96 كيلو هرتز. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ميزة الصوت فائق الجودة حصرية حالياً لهواتف سامسونج مختارة، ولا يتم تشغيلها افتراضياً.

من حيث التصميم، تقول سامسونج إن سماعات بادز 4 برو تتبنى تصميماً أكثر بساطة من أسلافها. وكما تبرز المواد الصحفية، يعتمد الشكل على أكثر من 10000 عملية محاكاة، ويهدف التصميم العام إلى توفير راحة طويلة الأمد واستقرار أفضل.

هناك هيكل الجناح المعاد تصميمه والذي يعد بملاءمة أكثر إحكاماً، وتبدو علبة الشحن أقل شبهاً بنسخة مقلدة من سماعات أبل إيربودز برو المتاحة حالياً بسعر 229 دولاراً على أمازون. أما بالنسبة لأداء إلغاء الضوضاء النشط، فتقول سامسونج إنه تم تحسينه، ويمكن لتقنية إلغاء الضوضاء النشط التكيفي مع موازن الصوت أن توفر تقليلاً للضوضاء من خلال التحليل في الوقت الفعلي.

بالنسبة للاتصالات، توفر سماعات بادز 4 برو مكالمات النطاق العريض الفائق، مما يعد بنطاق ترددي صوتي أعلى لتحسين الوضوح. كما قامت سامسونج بتغيير موضع الميكروفون لتحسين التقاط الصوت وتقليل تداخل الرياح.

تشمل الميزات البارزة الأخرى ما يصل إلى 30 ساعة من عمر البطارية مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وبلوتوث 6.1، وبلوتوث أورا كاست، وتصنيف آي بي 57 لمقاومة الغبار والماء. تبدأ الطلبات المسبقة لسماعات جالاكسي بادز 4 برو اليوم، 25 فبراير 2026، في أسواق مختارة بسعر 249 دولاراً، وتخطط سامسونج لشحن هذه الطلبات المبكرة في 6 مارس.

